Ситуация на «Кумторе». Дипломаты иностранных государств посетили рудник

Послы иностранных государств и представители международных организаций посетили рудник «Кумтор», сообщает пресс-служба компании «Кумтор Голд Компани».

25 июня 2021 года представители дипломатического корпуса по приглашению Министерства иностранных дел КР при организационной поддержке ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) посетили рудник. В состав делегации вошли аккредитованные в Кыргызстане Чрезвычайные и Полномочные Послы Индии и Великобритании, представитель посольства Азербайджанской Республики, а также сотрудники международных и республиканских организаций — постоянного координатора системы ООН, ФАО ООН, ПРООН, МИД КР, ГКЭК КР.

Гости ознакомились с работой рудника после введения временного внешнего управления в компании ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Председатель Государственного комитета по экологии и климату Динара Кутманова рассказала визитерам о несоблюдении при разработке месторождения ряда экологических норм со стороны оператора рудника, назначенного канадской компанией «Центерра Голд Инк.». Дипломаты своими глазами увидели состояние ледников Лысый и Давыдов, на которых складировалась отработанная порода.

Динара Кутманова также подчеркнула, что предприятие продолжает работать бесперебойно, в штатном режиме и с соблюдением техники безопасности.

Пресс-служба компании отмечает, что представители миссий иностранных государств и международных организаций высоко оценили квалификацию и профессионализм местных специалистов, работающих на «Кумторе». Сотрудники предприятия рассказали, что в мае после блокировки систем слежения и контроля за состоянием бортов карьера, а также системы мониторинга за безопасностью состояния движения ледников они самостоятельно успешно перезапустили данные цифровые ресурсы, установив новые датчики, оборудование и запустив новую информационную программу.

Гостям также были продемонстрированы основные производственные площадки месторождения, хвостохранилище, очистные сооружения, озеро Петрова. Дипломаты были впечатлены ходом и масштабом производственной деятельности на руднике «Кумтор».

«КГК придерживается философии открытости и прозрачности в своей работе. Деятельность КГК подчиняется исключительно законодательству Кыргызской Республики. КГК является платежеспособной компанией и будет продолжать исполнять свои социальные обязательства, а также обязательства перед бюджетом Кыргызской Республики, своими работниками и подрядными организациями», — отмечается в сообщении.