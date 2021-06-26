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Экономика

Минэнерго и владельцы малых ГЭС договорились о покупке электроэнергии

Подписаны контракт между ОАО «Северэлектро» и ОсОО Impex Trade и соглашение между Министерством энергетики и промышленности и ОсОО Impex Trade о намерениях при реализации проекта строительства МГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Напомним, на встрече президента Садыра Жапарова с бизнесом предприниматель Рахатбек Ирсалиев поднял вопрос о покупке электроэнергии с малых ГЭС. Глава государства дал чиновникам два дня, чтобы решить проблему.

На площадке Министерства энергетики и промышленности состоялась встреча энергокомпаний, Государственного агентства по регулированию ТЭК с предпринимателем Рахатбеком Ирсалиевым и представителем ОсОО Impex Trade (Сокулукская ГЭС-2) по обсуждению вопросов о деятельности малых ГЭС. По итогам встречи подписаны контракты между ОАО «Востокэлектро» и ОсОО «Ак-Терекская ГЭС», ОсОО «Ала-Башские ГЭС», ОсОО «Тонская ГЭС» о покупке электроэнергии.

«Решено также инициировать проект о внесении изменений в закон о возобновляемых источниках энергии. Отмечаем также, что 4 марта 2021 года подписаны соглашения между Министерством энергетики и промышленности и ОсОО «Ак-Терекская ГЭС», ОсОО «Ала-Башские ГЭС», ОсОО «Тонская ГЭС» о намерениях при реализации проектов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/198964/
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