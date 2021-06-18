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Экономика

Цифра дня. 60,5 миллиарда сомов составили убытки предприятий в 2020 году

Сумма убытков от неоперационной деятельности предприятий реального сектора экономики по сравнению с 2019 годом увеличилась в семь раз и достигла 60,5 миллиарда сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В реальном секторе экономики республики в 2020-м осуществляли деятельность около 22 тысяч предприятий. По итогам года они получили прибыль в 10,6 миллиарда сомов, что в 4,5 раза ниже уровня 2019-го.

«Финансово-хозяйственная деятельность предприятий реального сектора экономики последние пять лет оставалась рентабельной. Но в 2020 году ими получены наименьшая за последние пять лет сумма сальдированной прибыли и наибольший объем убытков от неоперационной деятельности», — отмечают в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/198140/
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