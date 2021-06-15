Компании призывают присоединиться к проекту по маркировке алкоголя и сигарет

Государственная налоговая служба призывает компании присоединиться к пилотному проекту по маркировке алкогольной и табачной продукции в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что участие в пилотном проекте, который был запущен с 1 января 2020 года на территории Кыргызстана, дает возможность компаниям подготовиться к обязательной маркировке алкогольной и табачной продукции. Ее введут в республике с 1 июля 2021-го.

На сегодня в проекте представлены 17 компаний, в том числе 5 участников оборота табачной продукции и 12 субъектов, работающих в сфере производства и импорта алкогольной продукции. Это ОсОО «Top-Notch» — официальный дистрибьютор Japan Tabaco International, ОсОО Stella Group — официальный дистрибьютор Philip Morris, ОсОО «Табак Торг Сервис» — официальный дистрибьютор British American Tabaco, ОсОО «Империал Тобакко Кыргызстан» — официальный дистрибьютор Imperial Tabaco; ОсОО «Алкозай-СЭЗ», а также ОсОО «Кыргыз Коньягы», ОсОО «Аю», ОсОО «Столичный вино-водочный завод», ОсОО «Бишкек Алко Пром», ОсОО FORESTER, ОсОО «Аламан Трейд», ОсОО «Вега Вет», ОсОО «ДК Мастер и Ко», ОсОО Cronatrade, ОсОО «Большая медведица», ОсОО «Легион Азия Дистрибьюшн», ОсОО «Винотека».

Для заключения договора с ЗАО «Альфа Телеком» можно обратиться в центры обслуживания по следующим адресам:

В Бишкеке:

микрорайон «Восток-5», проспект Чуй, 32/б, около ТЦ «Изумруд»;

улица Кожевенная, рынок «Дордой», 15 проход, контейнер № 60-61 («Мир обуви»);

проспект Чуй, 204, ТЦ «Берекет Гранд», 0 этаж;

проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, этаж 0.

В Оше:

проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей).

В городе Кара-Суу:

улица Бакиева б/н (ориентир — школа-интернат имени К.Жакыпова).

«Дополнительную информацию можно получить на сайте системы «Текшер», а также номерам 116 или 0999333999. Система маркировки товаров реализуется в Кыргызстане в рамках фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» наряду с внедрением электронных счетов-фактур, автоматизированной системы управления АЗС, электронной товаротранспортной накладной, информационной системы «Сводный пост», программных (виртуальных) ККМ-онлайн», — говорится в сообщении.