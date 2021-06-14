18:41
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Экономика

В Кыргызстане предлагают оплачивать услуги врачей безналом

В медицинских учреждениях Кыргызстана предлагают внедрить систему безналичной оплаты. С таким предложением выступил Национальный банк.

НБ КР вынес на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров и Национального банка о внесении изменений в Государственную программу по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызстане на 2018-2022 годы.

Министерству здравоохранения и социального развития предлагается поручить до 31 декабря 2022-го установить POS-терминалы в кассах организаций здравоохранения для приема оплаты медицинских услуг в безналичной форме.

Ранее предусматривалось, что все клиники оснастят POS-терминалами до 31 декабря 2018 года. Но этот пункт не выполнен, поэтому и возникла необходимость в продлении сроков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197613/
просмотров: 509
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 1 тысячу 712 банкоматов установили в Кыргызстане на начало 2020 года
Ввоз банковского оборудования освободили от уплаты налогов еще на 5 лет
От уплаты налогов все время кого-то освобождают, а потом ищут деньги в бюджет
Срок освобождения от НДС на ввоз банковского оборудования предлагают продлить
Законопроект об увеличении штрафов за отсутствие POS-терминалов отклонили
Дословно. Депутат Эльвира Сурабалдиева
Минэконом Кыргызстана предлагает увеличить штрафы за отсутствие POS-терминалов
Популярные новости
Пассивный доход. Как получать деньги не&nbsp;работая Пассивный доход. Как получать деньги не работая
Депутат Самат Ибраев вышел за&nbsp;пределы полномочий, говоря о&nbsp;закрытии Нацбанка Депутат Самат Ибраев вышел за пределы полномочий, говоря о закрытии Нацбанка
Как популизм депутата может подорвать доверие к&nbsp;банкам Как популизм депутата может подорвать доверие к банкам
Электрические станции: Начат возврат электроэнергии в&nbsp;Казахстан и&nbsp;Узбекистан Электрические станции: Начат возврат электроэнергии в Казахстан и Узбекистан
Бизнес
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
14 июня, понедельник
18:30
15 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет 15 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:23
Врач Минобороны выпил водку и принял снотворное. Он в реанимации
18:14
Ремонт дорог. В Бишкеке на улице Матросова спилили здоровое дерево и кусты
18:10
У председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева родилась внучка
18:07
Улукбек Марипов поручил качественно подготовиться к новому учебному году