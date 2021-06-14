В Кыргызстане предлагают оплачивать услуги врачей безналом

В медицинских учреждениях Кыргызстана предлагают внедрить систему безналичной оплаты. С таким предложением выступил Национальный банк.

НБ КР вынес на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров и Национального банка о внесении изменений в Государственную программу по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызстане на 2018-2022 годы.

Министерству здравоохранения и социального развития предлагается поручить до 31 декабря 2022-го установить POS-терминалы в кассах организаций здравоохранения для приема оплаты медицинских услуг в безналичной форме.

Ранее предусматривалось, что все клиники оснастят POS-терминалами до 31 декабря 2018 года. Но этот пункт не выполнен, поэтому и возникла необходимость в продлении сроков.