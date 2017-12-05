Дословно. Депутат Эльвира Сурабалдиева

Сегодня депутаты раскритиковали Министерство экономики за идею увеличить штрафы за отсутствие у предпринимателей POS-терминалов. Нардепы уверены, что законопроект просто не будет работать.

Эмоционально высказалась по этому поводу депутат Эльвира Сурабалдиева. Она посоветовала чиновникам думать о том, чтобы снижать проценты по кредитам для малого и среднего бизнеса, а не увеличивать штрафы.