Электрические станции: Начат возврат электроэнергии в Казахстан и Узбекистан

С 1 июня 2021 года начат возврат электрической энергии в Казахстан и Узбекистан согласно ранее достигнутым договоренностям. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции».

В компании напомнили, что 2 марта 2021 года Министерства энергетики и промышленности Кыргызстана и энергетики, экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана подписали протокол по товарообмену электроэнергией. 11 марта 2021 года такой же документ подписан и между Министерствами энергетики и промышленности Кыргызстана и энергетики и водного хозяйства Узбекистана. Кроме того, приняты постановление и распоряжение правительства КР о товарообмене электрической энергией между Кыргызстаном и Казахстаном и между Кыргызстаном и Узбекистаном.

«В соответствии с договоренностями с марта по ноябрь 2021 года Казахстан осуществит поставку (импорт) в Кыргызстан до 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Узбекистан поставит с марта 2021 года по апрель 2022-го до 750 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Объем электроэнергии, получаемый в рамках взаимообмена, составляет всего до 1 миллиарда 650 миллионов киловатт-часов. По условиям договоренностей Кыргызстан будет возвращать электроэнергию в объеме до 550 миллионов киловатт-часов в течение трех лет с июня по август с 2021 по 2023 год. В Казахстан должно поступать до 300 миллионов киловатт-часов, в Узбекистан — до 250 миллионов киловатт-часов», — рассказали в «Электрических станциях».

Запланировано увеличение нагрузки ТЭЦ Бишкека летом до 155 мегаватт и зимой до 420 мегаватт. В итоге годовой объем выработки электроэнергии составит 2,5 миллиарда киловатт-часов.

В компании отмечают, что такие шаги предприняты для сохранения водных ресурсов Токтогульского водохранилища, бесперебойного электроснабжения населения и отрасли экономики страны и успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

С марта по май 2021 года из Казахстана и Узбекистана в Кыргызстан уже поступило 675,9 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

В том числе из Казахстана мы получили 419,8 миллиона киловатт-часов, из Узбекистана — 256,1 миллиона киловатт-часов.

«Работа станций Нижненарынского каскада ГЭС определяется режимом потребления электроэнергии потребителями в стране (население и отрасли экономики). С 1 июня учитывается режим возврата электроэнергии в Казахстан и Узбекистан в рамках товарообмена электроэнергией. При этом колебания уровня водохранилищ каскада ГЭС внутри суток обусловлено режимно-технологическими задачами оперативного управления гидроэлектростанциями. Они направлены на стабильную и бесперебойную выработку электроэнергии на ГЭС и учитывают работу всей энергосистемы Кыргызстана в период ремонтов основного оборудования электрических станций и межгосударственных линий электропередачи в объединенной энергетической системе Центральной Азии», — отметили в «Электрических станциях».

Во время товарообмена электроэнергией объем водных ресурсов Токтогульского водохранилища сохраняется эквивалентно. ОАО «Электрические станции»

Дополнительно израсходованная вода из Токтогульского водохранилища при поставках электроэнергии из Кыргызстана в Казахстан и Узбекистан в вегетационный период компенсируется уменьшением расхода воды при поставке электроэнергии из соседних стран в осенне-зимний период. Энергетики еще раз заверили, что вода с Токтогульского водохранилища проходит только через гидротурбины каждой ГЭС и вырабатывает электроэнергию. С 2010 года информация о состоянии воды в Токтогульском водохранилище ежедневно публикуется в СМИ и на сайте ОАО «Электрические станции».

Учет стока воды на гидроэлектростанциях Токтогульского каскада ГЭС осуществляется дежурным персоналом каждой ГЭС по форме, установленной в суточной ведомости.

Информация о водостоке с каждой ГЭС передается дежурному персоналу и фиксируется в специальном журнале водного режима и суточной ведомости. По окончании суток дежурный персонал передает информацию о водостоке ГЭС каскада оператору ОАО «НЭСК».

«Как только уровень воды в Токтогульском водохранилище снижается или режим работы гидроэлектростанций чуть изменяется, некоторые думают, что воду продают. Подозрения в продаже воды до этого были и будут. Но необходимо отметить, что по подозрению в продаже воды из Токтогульского водохранилища до этого несколько раз была сформирована специальная комиссия из депутатов Жогорку Кенеша. В ней участвовали и представители СМИ. Комиссия убедилась, что вода из водохранилищ ГЭС в соседние страны не продавалась», — заключили в «Электрических станциях».