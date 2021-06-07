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Экономика

До 2035 года в энергосектор планируется привлечь $6 миллиардов

Для устойчивого развития до 2035 года в энергосектор планируется привлечь $6 миллиардов 58 миллионов. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил председатель Нацэнергохолдинга Бакыт Сыдыков.

По его словам, за счет этих средств планируется ввести 4 тысячи 533 мегаватт генерирующих мощностей. При этом проекты хотят реализовать путем государственно-частного партнерства без нагрузки на государственный бюджет и бюджет энергокомпаний. В том числе за счет реабилитаций Токтогульской, Уч-Курганской и Ат-Башинской ГЭС мощности вырастут на 280 мегаватт.

«Планом развития генерации предусмотрен ввод второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2, развитие малой гидроэнергетики, ввод Куланакской ГЭС, строительство Верхненарынского и Сары-Джазского каскадов ГЭС, Камбаратинской ГЭС-1, теплоэлектростанции на Кара-Кечинском месторождении, реабилитация ТЭЦ-2», — рассказал Бакыт Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196658/
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