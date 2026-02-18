Проект Верхне-Нарынского каскада ГЭС обсудили министры энергетики КР и РФ

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудил с кыргызстанскими коллегами актуальные вопросы взаимодействия по линии ТЭК. Во встрече приняли участие первый вице-премьер-министр КР Данияр Амангельдиев, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, а также представители ПАО «Русгидро».

Стороны обсудили сотрудничество в области электроэнергетики. В частности, речь шла об урегулировании вопросов сотрудничества по проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Участники встречи наметили дальнейшие шаги по проекту и договорились продолжить работу в этом направлении.



Кроме того, рассматривались вопросы двустороннего сотрудничества по созданию отраслевого заказа для топливно-энергетического комплекса.



«Отраслевой заказ для ТЭК – одно из перспективных направлений развития двустороннего сотрудничества», – отметил Сергей Цивилев.

В ходе встречи также были затронуты вопросы взаимодействия в рамках многосторонних форматов. Российская сторона подтвердила получение от кыргызских коллег дат проведения встречи министров энергетики стран ШОС, которая состоится в Бишкеке в июне 2026 года.

Ранее президент Садыр Жапаров заявлял, что строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС не возобновят до урегулирования долгового спора с российской компанией «РусГидро».