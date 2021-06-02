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Экономика

С начала года бензин в Кыргызстане подорожал на 42 процента

В январе — мае 2021 года розничные цены на бензин выросли на 42 процента. Об этом сообщили в Госагентстве антимонопольного регулирования.

Дизельное топливо за это же время подорожало на 28 процентов. В Госантимонополии связывают это с повышением оптово-отпускных цен российских НПЗ.

«Несмотря на то что повышение цен носит объективный характер, госагентством предъявлен ряд требований. Участники рынка ГСМ должны строго соблюдать принцип добросовестной конкуренции, применить инструмент сдерживания ценового уровня с учетом запасов, а также путем оптимизации расходов. Кроме того, выдана письменная рекомендация о недопущении необоснованного повышения цен на ГСМ», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196014/
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