В Бишкеке самые дорогие яйца, но самые дешевые сливочное масло и мука в ЕАЭС

По итогам апреля 2021 года самые низкие цены на баранину, сливочное масло и муку среди столиц стран Евразийского экономического союза оказались в Бишкеке. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.
По его сведениям, на все товары первой необходимости в январе максимальные средние цены по сравнению с остальными столицами государств ЕАЭС зафиксировали в Москве. Исключение составляют лишь куриные яйца.
В апреле максимальная средняя розничная цена на яйца ($1,25) отмечена в Бишкеке, а минимальная ($1,03) — в Минске. И в то же время наиболее низкие цены на баранину ($5,23), сливочное масло ($3,77) и пшеничную муку первого сорта ($0,46) зафиксированы в Бишкеке.
Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных государств — членов ЕАЭС свидетельствует о том, что в январе на среднюю зарплату меньше всего можно было купить в Бишкеке. Это связано с низким размером средней заработной платы.
Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить
На бишкекскую зарплату можно купить почти в три раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв — в возможности купить яйца (почти в пять раз), а самый маленький — сливочное масло (в 1,4 раза).