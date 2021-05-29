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Экономика

В Бишкеке самые дорогие яйца, но самые дешевые сливочное масло и мука в ЕАЭС

По итогам апреля 2021 года самые низкие цены на баранину, сливочное масло и муку среди столиц стран Евразийского экономического союза оказались в Бишкеке. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его сведениям, на все товары первой необходимости в январе максимальные средние цены по сравнению с остальными столицами государств ЕАЭС зафиксировали в Москве. Исключение составляют лишь куриные яйца.

В апреле максимальная средняя розничная цена на яйца ($1,25) отмечена в Бишкеке, а минимальная ($1,03) — в Минске. И в то же время наиболее низкие цены на баранину ($5,23), сливочное масло ($3,77) и пшеничную муку первого сорта ($0,46) зафиксированы в Бишкеке.

При этом стоимость пастеризованного молока в Бишкеке была выше цен, наблюдаемых в Нур-Султане, — на 1,5 процента и Минске — на 4,5 процента. Говядина в столице Беларуси дешевле, чем в Бишкеке на 26,9 процента. Хлеб из муки первого сорта в Нур-Султане стоит почти на треть меньше, чем в столице Кыргызстана. В Минске цены на него ниже бишкекских на 8,9 процента. Кроме того, в январе средние цены на картофель по Бишкеку превысили их уровень по Нур-Султану на 16,7 процента.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных государств — членов ЕАЭС свидетельствует о том, что в январе на среднюю зарплату меньше всего можно было купить в Бишкеке. Это связано с низким размером средней заработной платы.

Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить 60 килограммов говядины, тогда как в Москве — в 3,9 раза больше (227,3 килограмма). В Нур-Султане на одну заработную плату можно приобрести более двух тонн картофеля, а в Бишкеке — в 2,8 раза меньше (740 килограммов).

На бишкекскую зарплату можно купить почти в три раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв — в возможности купить яйца (почти в пять раз), а самый маленький — сливочное масло (в 1,4 раза).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195632/
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