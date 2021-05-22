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Экономика

Больше всего в мае подорожали баранина и хлопковое масло

В Кыргызстане наибольший рост цен в мае наблюдался на баранину и хлопковое масло. Об этом сообщил Национальный статистический комитет по итогам еженедельного мониторинга средних потребительских цен.

На 20 мая цены на баранину в среднем по республике составили 465,47 сома. По сравнению с апрелем они выросли на 18,14 сома, или на 4,1 процента. Стоимость хлопкового масла — 167,09 сома. В отличие от апреля, оно подорожало на 3,6 процента.

Максимальные розничные цены на баранину сложились в Исфане, Джалал-Абаде (500 сомов) и Баткене (489,9 сома).

Минимальные цены на нее зафиксированы в селе Покровка (420 сомов), Караколе (428,99 сома) и Балыкчи (440 сомов).

«Розничные цены на хлопковое масло превысили среднереспубликанский показатель в большинстве наблюдаемых городов республики. Максимальные розничные цены зафиксированы в Токмаке (192,04 сома), Исфане (184,59 сома) и Ноокате (176,61 сома). Минимальные цены на продукт наблюдались в Кербене (130 сомов) и Таласе (141,41 сома), селе Покровка (154,51 сома)», — рассказали в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194886/
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