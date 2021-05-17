Эдуард Полетаев: «Кумтор» оказался заложником своей открытости

«Парадокс ситуации в том, что «Кумтор» был достаточно открытым в своей работе в отличие от многих других предприятий с иностранным участием. И, может, именно эта открытость сейчас играет с ними злую шутку», — сказал казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, комментируя последние события вокруг рудника «Кумтор» агентству REGNUM.

По мнению политолога, последние события вокруг рудника «Кумтор» в Кыргызстане — «депутатские проверки, штрафы, идея введения внешнего управления вызывают некоторые вопросы и недоумение».

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«Любая добыча полезных ископаемых, какие бы деньги не выделяли на минимизацию экологического ущерба, — меняет окружающую среду. Поэтому в соглашениях на добычу полезных ископаемых каждая страна, которая заботится об экологии, должна прописывать обязательства компании-партнера по выплате компенсаций и реализации мер по защите среды», — считает он.

Эдуард Полетаев подчеркнул, что «не знает, как обстоят дела с другими иностранными корпорациями, работающими на рудниках в Кыргызстане, но уверен, что в соглашениях с «Кумтором» эти обязательства прописаны и соблюдены».

«Канадские инвесторы в силу многих факторов всегда оставались на виду, к их деятельности было приковано внимание как внутренних, так и внешних игроков. Парадокс ситуации в том, что «Кумтор» всегда был достаточно открыт в своей работе, в отличие от многих других предприятий с иностранным участием. И, может быть, именно это сейчас играет с ними злую шутку», — сказал политолог.

На предприятиях, которые работают закрыто и не публикуют данные по своим оборотам, объемам прибыли, расходам и так далее, подобные проверки или невозможны, или крайне затруднительны. Эдуард Полетаев

«Когда читаешь новости о заоблачной сумме штрафа в $3 миллиарда, невольно начинаешь думать, что дело далеко не в нарушении норм, которые приписывают иностранной компании. Мне кажется, что так инвесторов вынуждают уйти с месторождения. Либо это не очень умелые попытки инициировать переговоры с целью увеличения выплат или пересмотра доли государства в компании», — предположил аналитик.

Канадская Centerra Gold, работающая на руднике «Кумтор», один из немногих крупных инвесторов в Кыргызстане, и прямое давление со стороны официального Бишкека как минимум выглядит нелогичным. Эдуард Полетаев

«Правила игры в очередной раз меняются, а крупный бизнес этого не любит», — говорит он.

С другой стороны, добавил политолог, «Кумтор» работает не первый год и это не первые сложности во взаимоотношениях с властями Кыргызстана. Подозреваю, что не последние».

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«Отличие нынешней попытки давления в том, что оно идет параллельно по нескольким направлениям — местные жители, отдельные представители власти — депутаты, члены правительства, президент, и, конечно, конкуренты. Это говорит о том, что текущая попытка выдавливания иностранных инвесторов может оказаться серьезнее предыдущих», — считает Эдуард Полетаев.

По его мнению, «эта ситуация, если она зайдет слишком далеко, заставит задуматься и других иностранных инвесторов, работающих в горнорудной отрасли Кыргызстана». «Их и без этого не много, как хотелось бы, а теперь может стать еще меньше», — подчеркнул эксперт.