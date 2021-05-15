Как кыргызстанцам платить меньше налогов, не нарушая законов

Любой ваш доход как физического лица облагается подоходным налогом в размере 10 процентов. Но по закону у налогоплательщика есть возможность уменьшить размер выплат, при этом не уходя в тень и ничего не скрывая. Для этого существуют налоговые вычеты.

Есть школьник? Платить будешь меньше

К примеру, если ваш доход составил 20 тысяч сомов, то налоговой базой для расчета подоходного налога является именно эта сумма. Из нее нужно уплатить 10 процентов подоходного налога.

Но перед тем, как эти 10 процентов высчитают, можно отнять с суммы оклада те деньги, которые уплатили в качестве пенсионных взносов, и отнять некоторые вычеты и уплатить подоходный налог в 10 процентов от оставшейся суммы оклада.

Социальный вычет можно получить на образование налогоплательщика и его иждивенцев, возраст которых не превышает 24 лет. При этом размер социального вычета устанавливается равным сумме оплаты, произведенной налогоплательщиком в адрес организации образования Кыргызстана, имеющей лицензию, или в адрес попечительских советов, и подтвержденной документами. Но сумма не может быть более 10 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование.

Для содержащих троих и более иждивенцев — не более 25 процентов от размера налоговой базы плательщика без учета вычетов на образование.

Имущественный налоговый вычет можно получить в сумме средств, фактически направленных налогоплательщиком на погашение процентов по ипотечному кредиту, но не более 230 тысяч сомов в год.

«Вычеты предоставляются при наличии налоговой регистрации и подаче декларации на основании письменного заявления и документов, подтверждающих произведенные расходы», — отметили в Налоговой службе.

Как получить вычеты

Для получения вычетов налогоплательщик должен представить следующие документы:

1 Для получения социального вычета: заявление (по форме DOC STI-162);

копию контракта на оказание платных образовательных услуг, заключенного между декларантом и образовательным учреждением;

копию квитанций за оплату услуг образовательного учреждения;

копию свидетельства о рождении/документ об усыновлении и/или удочерении иждивенца;

справку из учебного заведения о том, что ребенок/усыновленный ребенок не получает стипендию, если иждивенец обучается в образовательном учреждении среднего и высшего профессионального образования;

копии паспорта декларанта, паспорта иждивенца (при наличии), паспорта супруга(-и) декларанта, свидетельства о браке или его расторжении;

справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование (DOC STI-161);

справку с места работы (основной и неосновной) супруга(-и) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы (если супруг(а) является наемным работником), удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование;

справку о составе семьи из айыл окмоту, домоуправления, товарищества собственников жилья, квартального комитета, жилищного кооператива, другой жилищно-коммунальной организации;

2 Для получения имущественного налогового вычета: заявление;

копию паспорта декларанта;

копию технического паспорта приобретенного недвижимого имущества;

копию договора об ипотеке, заключенного с банковским и/или финансово-кредитным учреждением, на получение ипотечного кредита;

копию договора о залоге;

копии платежных документов об уплате ипотечного кредита;

справку банковского учреждения о суммах полученного, возвращенного кредита и уплаченных по ним процентов по ипотечному кредиту;

справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления имущественного налогового вычета.

«Имущественный налоговый вычет не применяется, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры для налогоплательщика производится за счет средств работодателя или иного субъекта, а также если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми лицами», — предупредили в ГНС.

Помните, что вычет не означает, что вам возвращают сумму. Вычет означает, что вы можете отнять эту сумму с общих доходов, чтобы сократить налоговую базу для исчисления подоходного налога. Подоходный налог платится ежемесячно. А возврат разницы уплаченного подоходного налога социального вычета делается раз в год.

Давайте посчитаем

Например, ваша ежемесячная зарплата составляет 20 тысяч сомов, а расходы на учебу — 50 тысяч сомов. В этом случае расчет выглядит следующим образом:

совокупный годовой доход — 240 тысяч сомов (20 тысяч*12);

персональный вычет — 7 тысяч 800 сомов (650*12);

соцотчисления — 24 тысячи сомов (2 тысячи*12);

Итого налоговая база — 208 тысяч 200 сомов.

Соответственно, в год вы уплачиваете 20 тысяч 820 сомов подоходного налога.

Из общей налоговой базы высчитываем ограничение для социального вычета: 208 200*10 процентов = 20 тысяч 820 сомов.

Суммы вроде равные. Но первая — это подоходный налог, а вторая — ограничение по социальному вычету. То есть если вы оплатили за школу ребенка 50 тысяч сомов, максимально вы можете вычесть лишь 20 тысяч 820 сомов.

Итак, вы уплатили за год 20 тысяч 820 сомов в качестве налогов. Но представили в декларации подтверждение о соцвычетах на школу ребенку. И заранее в декларации вы уже пересчитываете с учетом соцвычета. Вам снова придется посчитать, какую сумму подоходного налога вы должны уплатить за минусом социального вычета.

В нашем примере эта сумма равна 18 тысячам 738 сомам.

Вам должны вернуть переплаченную сумму налога: 20 тысяч 820(фактически уплаченная сумма налога) — 18 тысяч 738 (сумма налога с учетом вычета на школу) = 2 тысячи 82 сома вам вернутся.

Когда вы подаете заявление на социальный вычет, то указываете счет в банке. В течение 40 дней после принятия решения о выплате вычета налоговая переведет его на ваш счет.

Помните, что каждый кыргызстанец может пользоваться всеми видами вычетов, если он понес расходы, подпадающие под вычет. Но это не значит, что вы совсем не будете платить подоходный налог. Будете, но вычет уменьшит вашу налоговую базу, по которой исчисляется подоходный налог.