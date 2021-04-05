12:28
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Экономика

Плохие новости. В апреле топливо в Кыргызстане снова подорожает

В течение апреля на рынке ГСМ Кыргызстана стоимость топлива повысится. Такой прогноз дает Ассоциация нефтетрейдеров.

Отмечается, что цены на бензиновую группу вырастут на 6 процентов, дизельное топливо — на 9 процентов.

Сейчас наблюдается общемировой рост цен на нефть. На 2 апреля нефть марки Brent стоила 65$/баррель. На российском рынке нефтепродуктов также наблюдается повышение оптово-отпускных цен на ГСМ. Это и скажется на росте цен на топливо в Кыргызстане.

«Дополнительным негативным фактором, спровоцировавшим рост конечных цен на местных АЗС, стала значительная девальвация сома КР к доллару США. Ведь закуп нефтепродуктов с заводов осуществляется в международной валюте, а продажа на территории Кыргызстана — в сомах КР», — подчеркнули в АНК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/188819/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство: Ситуация с поставками ГСМ стабильная, дефицита не ожидается
Реальная цена на бензин Аи-92 составляет 51,5 сома, дизеля — 47 сомов
В Кыргызстане возможен дефицит топлива
В Кыргызстане хотят ввести запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов
В марте топливо в Кыргызстане может подорожать на 9-10 процентов
В январе в Кыргызстан завезено 120 тысяч тонн топлива
В феврале топливо в Кыргызстане подорожает
Цены на топливо вырастут, потому что депутаты парламента хотят увеличить акциз
За год бензин подешевел на 3,45 сома, дизельное топливо — на 7,62 сома
Нефтетрейдеры: Заявление Минэкономики о росте цен на ГСМ безосновательно
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;3&nbsp;апреля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 3 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Медленная вакцинация от&nbsp;COVID-19 задержит восстановление экономики Кыргызстана Медленная вакцинация от COVID-19 задержит восстановление экономики Кыргызстана
Цифра дня.&nbsp;21,7 миллиарда сомов налогов собрала ГНС за&nbsp;три месяца Цифра дня. 21,7 миллиарда сомов налогов собрала ГНС за три месяца
Бюджет семьи. Как его составить, чтобы не&nbsp;пришлось занимать деньги Бюджет семьи. Как его составить, чтобы не пришлось занимать деньги
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
5 апреля, понедельник
12:21
Плохие новости. В апреле топливо в Кыргызстане снова подорожает Плохие новости. В апреле топливо в Кыргызстане снова по...
12:04
Завтра в центре столицы временно не будет воды
11:58
На Иссык-Куле похитили девушку для замужества. Подозреваемый задержан в Бишкеке
11:49
Певица Анжелика Кайратова заразилась коронавирусом
11:40
ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»