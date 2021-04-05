Плохие новости. В апреле топливо в Кыргызстане снова подорожает

В течение апреля на рынке ГСМ Кыргызстана стоимость топлива повысится. Такой прогноз дает Ассоциация нефтетрейдеров.

Отмечается, что цены на бензиновую группу вырастут на 6 процентов, дизельное топливо — на 9 процентов.

Сейчас наблюдается общемировой рост цен на нефть. На 2 апреля нефть марки Brent стоила 65$/баррель. На российском рынке нефтепродуктов также наблюдается повышение оптово-отпускных цен на ГСМ. Это и скажется на росте цен на топливо в Кыргызстане.

«Дополнительным негативным фактором, спровоцировавшим рост конечных цен на местных АЗС, стала значительная девальвация сома КР к доллару США. Ведь закуп нефтепродуктов с заводов осуществляется в международной валюте, а продажа на территории Кыргызстана — в сомах КР», — подчеркнули в АНК.