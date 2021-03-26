Продукты из Кыргызстана представили на международной выставке в Дохе

Посольство Кыргызстана в Государстве Катар принимает участие в VIII международной выставке AGRITEQ-2021 в Дохе. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, на выставке представлена отечественная продукция (различные сорта меда, сухофрукты и орехи), а также информационные материалы о кыргызских компаниях, специализирующихся на экспорте.

В рамках экспозиции состоялся ряд онлайн-встреч с катарскими компаниями, работающими в сфере продажи продукции пищевой промышленности.

Фото посольства Кыргызстана в Государстве Катар

Международная выставка AGRITEQ проводится ежегодно и является отличной платформой для ознакомления с современными достижениями и технологиями в области сельского хозяйства и окружающей среды.