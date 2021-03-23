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Экономика

Если вы не успеваете. Единую налоговую декларацию можно сдать до полуночи

Налоговые органы страны начали принимать Единую налоговую декларацию до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

До 1 апреля 2021 года, включая выходные дни, прием деклараций будет осуществляться с 9.00 до полуночи. Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее после 18.00.

Напомним, до 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать:

  • государственные и муниципальные служащие;
  • индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе;
  • владельцы налогооблагаемого движимого (транспорт), недвижимого имущества (квартиры и дома), земельного участка (за исключением приусадебных участков);
  • крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/187257/
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