Если вы не успеваете. Единую налоговую декларацию можно сдать до полуночи

Налоговые органы страны начали принимать Единую налоговую декларацию до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
До 1 апреля 2021 года, включая выходные дни, прием деклараций будет осуществляться с 9.00 до полуночи. Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее после 18.00.
Напомним, до 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать:
- государственные и муниципальные служащие;
- индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе;
- владельцы налогооблагаемого движимого (транспорт), недвижимого имущества (квартиры и дома), земельного участка (за исключением приусадебных участков);
- крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.