Если вы не успеваете. Единую налоговую декларацию можно сдать до полуночи

Налоговые органы страны начали принимать Единую налоговую декларацию до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

До 1 апреля 2021 года, включая выходные дни, прием деклараций будет осуществляться с 9.00 до полуночи. Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее после 18.00.

Напомним, до 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать: