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Экономика

Реальная цена на бензин Аи-92 составляет 51,5 сома, дизеля — 47 сомов

На сегодня реальная цена на бензин марки Аи-92 составляет 51,5 сома, а дизельного топлива — 47 сомов. Такие данные приводит Союз нефтетрейдеров Кыргызстана.

В организации отмечают, что добыча нефти в России на минимуме за 16 лет. Это произошло из-за сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ в условиях пандемии COVID-19. При этом объем экспорта из России в 2021 году сохраняется на уровне прошлого года. Но из-за сокращения добычи нефти НПЗ снижают и ее переработку.

В результате стоимость нефти марки Brent с начала года выросла на 22 процента.

Вслед за ростом стоимости нефти резко взлетели и оптовые цены на топливо в России. По данным трейдеров, если сравнивать с прошлым годом, значения котировок в 2021-м на европейском рынке на автобензин выросли на 40 процентов. Это отражается и на стоимости ГСМ на российских заводах.

В Союзе нефтетрейдеров провели собственные подсчеты. За основу брали цены на котировки американского информационного агентства Platts, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть, нефтепродукты и признается одним из наиболее влиятельных котировальных агентств на мировом рынке.

Если средняя цена за тонну бензина Аи-92 составляет $613, то с учетом логистических затрат и налогов литр топлива будет 51,5 сома.

При средней цене на тонну дизельного топлива в $529 и затраты на транспортировку и налоги стоимость литра солярки составляет 47 сомов.

«Надо учитывать, что мы говорим только о cost price продукта. Себестоимость просчитана без учета затрат, которые связаны с транспортировкой, зарплатой, арендой, хранением, содержанием АЗС и нефтехранилищ, прочих расходов, маржи. Но даже исходя из предоставленных данных, стоимость ГСМ намного выше, чем отпускная цена реализуемого топлива на АЗС», — подчеркнули в Союзе нефтетрейдеров.

При этом в организации отмечают, что предпосылок для снижения цен на нефть и нефтепродукты нет. Более того, по мнению экспертов, рост цен, скорее всего, продлится до конца осени. Это связано с тем, что ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть во второй половине года, скорректировав его в большую сторону, так как ожидают активное восстановления экономик.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186454/
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