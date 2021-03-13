В Нацстаткоме выявлены потери бюджета на 12,7 миллиона сомов

По итогам аудита деятельности Национального статистического комитета за 2018-2019 годы выявлены потери бюджета на 12 миллионов 744,6 тысячи сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

В эту сумму оцениваются нарушения при выплате заработной платы. В том числе 3 миллиона 544,3 тысячи сомов из фонда заработной платы выплачено без соблюдения приложения к постановлению правительства о пределах количества министерств, ведомств и иных государственных органов. Еще 7 миллионов 449,6 тысячи сомов выплачено за вредные условия труда без соблюдения условий постановления кабмина о порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. Произведены доплаты на 1 миллион 750,7 тысячи сомов в главном вычислительном центре Национального статистического комитета без составления табеля учета времени и объема выполненных работ.

«По результатам аудита утвержден отчет и направлен в Жогорку Кенеш, правительство и аппарат президента. Отчет, предписание и рекомендация направлены в Национальный статистический комитет», — говорится в сообщении.