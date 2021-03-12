Рост курса доллара. Нацбанк провел первую в марте интервенцию

Национальный банк провел первую в марте 2021 года интервенцию. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Накануне продано $7,5 миллиона с расчетами на дату сделки и $23,1 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Всего с начала года продано $135 миллионов 450 тысяч.

Отметим, что интервенция уже дала свои результаты. Курс покупки доллара снизился на 20 тыйынов. А вот курс продажи остался на прежнем уровне. Сегодня американскую валюту покупают по 84,5-84,7 сома, а продают — по 84,85-84,9 сома. Номинальный курс установлен НБ КР в 84,7998 сома.

В прошлом году Национальный банк провел 29 интервенций, продав $467 миллионов 150 тысяч.