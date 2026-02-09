Вторую в 2026 году валютную интервенцию провел Национальный банк Кыргызстана

Вторую в 2026 году интервенцию провел Национальный банк Кыргызстана.

6 февраля регулятор продал на межбанковском рынке $109,95 миллиона. Из них $65,5 миллиона пришлось на сделки с расчетами в день заключения, а $44,45 миллиона — на сделки с расчетами на дату, отличную от даты заключения.

Совокупный объем продаж с начала этого года составил $244 миллиона.

Напомним, первую в 2026-м интервенцию Нацбанк провел 19 января. Он продал на межбанковском рынке $134,05 миллиона.

В прошлом году регулятор провел восемь интервенций, в общем продав $853 миллиона. Самая большая сумма валюты продана в декабре — $179,5 миллиона.