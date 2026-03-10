Нацбанк провел четвертую с начала года валютную интервенцию на $140 миллионов

Национальный банк Кыргызстана провел четвертую с начала года валютную интервенцию. По его данным, он продал $140 миллионов.

$36 миллионов из этой суммы продано с расчетами в день заключения сделки, остальные $104 миллиона — с расчетами в отличную от даты сделки.

Все операции проводились по курсу 87,45 сома за доллар.