Экономика

Нацбанк провел четвертую с начала года валютную интервенцию на $140 миллионов

Национальный банк Кыргызстана провел четвертую с начала года валютную интервенцию. По его данным, он продал $140 миллионов.

$36 миллионов из этой суммы продано с расчетами в день заключения сделки, остальные $104 миллиона — с расчетами в отличную от даты сделки.

Все операции проводились по курсу 87,45 сома за доллар.

  • Первую интервенцию Нацбанк провел 19 января этого года. Он продал на межбанковском рынке $134,05 миллиона.
  • Вторую интервенцию в 2026-м НБ КР провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
  • Третью интервенцию в этом году регулятор провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала 2026-го составил $406,55 миллиона.
  • В 2025 году Национальный банк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
  • В 2024-м он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
  • В 2023 году НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
