16:28
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Экономика

В ЕАЭС разработают техрегламент на никотиносодержащую продукцию

Совет Евразийской экономической комиссии решил разработать технический регламент Евразийского экономического союза на никотиносодержащую продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что такие изменения внесены в план разработки техрегламентов ЕАЭС. Речь о никотиносодержащей продукции, которая не относится к табачной. Это, например, картриджи для электронных сигарет или вэйпов, жидкости для их заправки, жевательные и рассасываемые продукты, которые содержат никотин, в том числе более концентрированные его формы в виде солей.

«Разработка техрегламента обеспечит установление единых в рамках союза обязательных требований к такой продукции, направленных на снижение риска от ее потребления для здоровья граждан. Ответственным за подготовку документа определена Армения. Предполагается, что итоги внутригосударственного согласования представят в комиссию в четвертом квартале 2022 года», — рассказали в ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185642/
просмотров: 989
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС разработают новые стандарты
На рынке ЕАЭС должны остаться только компетентные органы по оценке соответствия
Продлены сроки переходных положений техрегламентов ЕАЭС на питьевую воду
Установлен переходный период для новых регламентов на пищевую продукцию
В ЕАЭС упростили правила перевозки продуктов и непродовольственных товаров
Внесены изменения в протокол о положениях по применению КР Договора о ЕАЭС
Ратифицировано Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС
Продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами запретили в США
С 2020 года электронные сигареты будут облагать акцизным налогом
Кыргызские товары не пускают в ЕАЭС из-за проблем с маркировкой и сертификатами
Популярные новости
Коллектив &laquo;Кумтора&raquo; обратился с&nbsp;открытым письмом к&nbsp;президенту Кыргызстана Коллектив «Кумтора» обратился с открытым письмом к президенту Кыргызстана
Деньги от&nbsp;&laquo;Кумтора&raquo;. Миллионы долларов потратили не&nbsp;по&nbsp;назначению Деньги от «Кумтора». Миллионы долларов потратили не по назначению
Новым главой &laquo;Кыргызалтына&raquo; стал Маратбек Чолпонкулов Новым главой «Кыргызалтына» стал Маратбек Чолпонкулов
В&nbsp;Бишкеке продолжается рост цен на&nbsp;отдельные виды продуктов В Бишкеке продолжается рост цен на отдельные виды продуктов
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль