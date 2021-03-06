В ЕАЭС разработают техрегламент на никотиносодержащую продукцию

Совет Евразийской экономической комиссии решил разработать технический регламент Евразийского экономического союза на никотиносодержащую продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что такие изменения внесены в план разработки техрегламентов ЕАЭС. Речь о никотиносодержащей продукции, которая не относится к табачной. Это, например, картриджи для электронных сигарет или вэйпов, жидкости для их заправки, жевательные и рассасываемые продукты, которые содержат никотин, в том числе более концентрированные его формы в виде солей.

«Разработка техрегламента обеспечит установление единых в рамках союза обязательных требований к такой продукции, направленных на снижение риска от ее потребления для здоровья граждан. Ответственным за подготовку документа определена Армения. Предполагается, что итоги внутригосударственного согласования представят в комиссию в четвертом квартале 2022 года», — рассказали в ЕЭК.