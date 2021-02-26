За год сахар подорожал почти на 19 сомов

Средние розничные цены на сахар-песок увеличились за год на 18,87 сома, или на 46 процентов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на основные социально значимые продукты показали, что по состоянию на 25 февраля 2021 года цена на сахар-песок в среднем по республике составляет 59,93 сома за килограмм.

При этом выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на сахар в Джалал-Абаде (64,33 сома), Оше (64,27 сома) и Исфане (63,65 сома). А вот ниже, чем в среднем по стране, цены на продукт в Ноокате (50 сомов) и Узгене (46,82 сома).

«Наибольший рост цен на сахар-песок по сравнению с январем 2021-го зафиксирован в Джалал-Абаде (на 14 процентов), Кара-Балте (на 12,7 процента) и Токтогуле (на 12,1 процента)», — прокомментировали в Нацстаткоме.