Исследования и опросы бизнеса свидетельствуют о том, что большую роль в качестве ограничителей на пути движения товаров и услуг в ЕАЭС играют нетарифные барьеры. Об этом сообщил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

По его словам, они нередко нивелируют положительные эффекты, возникающие в результате облегчения доступа на рынок из-за либерализации торговли в форме снятия тарифных ограничений. Нетарифные меры условно можно разделить на две группы. К первой относятся санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, квоты, запреты и меры количественного контроля. Ко второй — меры ценового контроля и меры, влияющие на конкуренцию (институт специмпортеров, ограничения в области сбыта и государственных закупок, субсидии).

«Нетарифные барьеры могут негативно сказаться на внешнеторговых потоках в рамках имеющейся экспортной корзины, затруднить выход на рынок новых товаров и предотвратить появление новых торговых партнеров. На практике нетарифные барьеры препятствуют торговле сильнее, чем невысокие импортные пошлины. Без успешной борьбы с ними эффективность единого таможенного пространства резко снижается», — уверен Евгений Винокуров.