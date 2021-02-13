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Экономика

Начались весенние полевые работы. Премьер пригрозил акимам внезапными проверками

Улукбек Марипов провел селекторное совещание по подготовке к весенним полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

По ее данным, глава кабмина отметил, что в этом году календарная весна наступила раньше срока, на некоторых участках весенние полевые работы уже ведутся.

«В рамках подготовки к весенним полевым работам фермеров необходимо обеспечить качественными семенами, ГСМ, решить вопрос сельскохозяйственной техники и ее ремонта, не допустить роста цен на дизельное топливо в сезон, подготовку ирригационных и гидротехнических сооружений. При имеющихся запасах воды проблем с поливом сельскохозяйственных культур быть не должно. В целях обеспечения фермеров горюче-смазочными материалами необходимо активно взаимодействовать с Ассоциацией нефтетрейдеров», — сказал Улукбек Марипов.

Он подчеркнул важность предоставления фермерам точной информации, чтобы в дальнейшем не возникло переизбытка одной из сельскохозяйственных культур и проблем с ее сбытом.

«Важно активно внедрять передовые технологии в сельском хозяйстве. Речь идет о капельном орошении, теплицах, приобретении нового оборудования, решении проблем с поливной водой, включении в севооборот земель, не возделываемых в настоящее время. Только в прошлом году по республике неиспользованными оставались 56,6 тысячи гектаров. В этом году мы намерены сократить этот показатель на 7 тысяч гектаров», — заметил премьер-министр.

Ранее правительство приняло решение о выделении 540,1 миллиона сомов на реализацию лизинговой программы по приобретению сельхозтехники, а с 15 февраля 2021-го по проекту «Финансирование сельского хозяйства — 9» начнется выдача льготных кредитов крестьянским и фермерским хозяйствам. Для них также упрощен механизм покупки сертифицированных семян у семеноводческих хозяйств по цене на 30 процентов ниже рыночной.

Улукбек Марипов особо подчеркнул, что будут усилены требования к работе акимов районов и по каждому району будет проведен анализ и дана оценка их деятельности.

«Никто не должен отсиживаться в кабинетах. Акимы должны активно работать с фермерами, вести разъяснительную работу среди них о целесообразности посева тех или иных востребованных на рынке агрокультур. Не нужно перекидывать всю ответственность только на Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов. У нас у всех одна миссия — служить нашему народу. Я буду без предупреждения посещать регионы, чтобы лично убедиться, как была осуществлена подготовка к весенним полевым работам, встречаться с фермерами, чтобы от них узнать о насущных проблемах и оказываемой со стороны местных органов власти помощи», — предупредил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/183371/
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