Расходы на COVID-19. Куда государство потратило бюджетные деньги

Кыргызстан готовится к третьей волне коронавируса. При этом до сих пор остается неясным, куда потратили деньги во время первой и второй волны. Официально они ушли на комплектацию больниц и выплаты компенсаций, но на деле все выглядит по-другому.

Сколько потратили на борьбу с COVID-19

По постановлению правительства на мероприятия по борьбе с пандемией и преодолению ее последствий было предусмотрено 6 миллиардов 292 миллиона сомов. Но по факту в прошлом году на эти цели потратили 5 миллиардов 709,9 миллиона сомов.

При этом самые большие суммы выделили двум фондам — обязательного медицинского страхования и государственных материальных резервов. А вот меньше всего — Министерству транспорта и дорог, которое потратило 1 миллион сомов на перевозку иностранных студентов из-за границы.

Только треть расходов (1,9 миллиарда сомов) пошла на выплату компенсаций медицинским работникам и сотрудникам силовых структур. При этом Министерство здравоохранения потратило на единовременные и ежемесячные компенсации 317,2 миллиона сомов, а силовые структуры — 452,4 миллиона сомов.

Почти 1,5 миллиарда сомов ушло на ремонт и реконструкцию больниц, а также покупку для них медицинского оборудования. Существенными статьями трат оказались приобретение зерна, закупка средств индивидуальной защиты и дезинфекция.

Как покупали СИЗы и строили больницы

В тратах Минздрава, ФОМСа и силовых структур есть отдельная вкладка — «другие расходы». У первых двух ведомств она оказалась больше остальных статей. В Министерстве финансов 24.kg рассказали, что в нее заложены все траты организаций за исключением компенсационных выплат.

Межведомственная рабочая группа, которая сейчас изучает работу госорганов во время первой волны коронавируса, уже указывала многочисленные недочеты. В том числе завышенную стоимость строительства больниц. Например, в Нарыне за 82 миллиона сомов строили больницу из легких конструкций и не закончили. Бывший премьер Кубатбек Боронов издавал указ, чтобы стоимость квадратного метра была не выше $300, а построили по $600.

Миллионы на зерно и лекарства

Разница в расходах на борьбу с пандемией просто колоссальная. И не всегда понятно, по какому принципу финансировались те или иные госструктуры.

Например, траты Министерства здравоохранения, которое по сути очутилось на передовой, оказались меньше, чем в Фонде госматрезервов.

Более того, на приобретение пшеницы государство потратило 840 миллионов сомов.

При этом неясно, зачем государству такое количество зерна и куда его потратили.

На приобретение запаса лекарственных средств ушло 207,6 миллиона сомов. Непонятно — ни в какие сроки, ни в каком количестве приобретались медикаменты. Да и сведения о закупках лекарств почему-то разнятся. В сентябре 2020 года тогда еще премьер-министр Кубатбек Боронов заявлял, что приказом Минздрава обновлен перечень лекарств и медпрепаратов, необходимых для лечения коронавируса. В него включены антикоагулянты, антиагреганты (препараты, препятствующие тромбообразованию) и 18 наименований противомикробных средств.

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«Мы на государственном уровне оказываем поддержку фармкомпаниям для поставки лекарств. Надеемся, у них не будет срыва графика. В Фонде госматрезервов тоже пополняем запас лекарств по 65 наименованиям. Правительство всеми силами старается держать под контролем эпидемиологическую ситуацию», — сообщил Кубатбек Боронов.

А вот на сайте самого фонда совсем другие данные. В ноябре 2020 года учреждение посетила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. И тогда в Фонде госматрезервов отчитались, что правительством решено создать неприкосновенный запас медикаментов, состоящий из 45 наименований, который необходим на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

При этом межведомственная комиссия выявила недостатки при закупке лекарств. Препараты, закупленные в июне 2020 года по второму протоколу лечения, после принятия третьего протокола оказались неприменимы. На складах департамента лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения обнаружены значительные объемы этих лекарств. Где гарантия, что и закупленные Госматрезервами медикаменты не постигнет та же участь?