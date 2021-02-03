В январе в Кыргызстан завезено 120 тысяч тонн топлива

По предварительным данным, за январь 2021 года в Кыргызстан импортировано 120 тысяч тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров.

Отмечается, что ввезено 52,4 тысячи тонн бензинов и 67,6 тысячи тонн дизельного топлива. На сегодня нефтетрейдеры полностью покрывают потребности республики в ГСМ. Какого-либо дефицита не ожидается.

При этом в АНК отмечают, что в Кыргызстане самые низкие цены на топливо по сравнению с соседями и партнерами по ЕАЭС за исключением Казахстана. А в мире республика занимает первое место по дешевизне ГСМ среди импортозависимых стран.