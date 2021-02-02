Риски ухудшения экономической ситуации в КР остаются повышенными

«Риски ухудшения ситуации остаются повышенными, учитывая рост количества новых случаев заболевания за рубежом и неясность относительно сроков вакцинации», — заявила 24.kg старший аналитик Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

По ее словам, к ускорению падения ВВП в ноябре привело ухудшение динамики промышленности и строительного сектора. Потребительский и инвестиционный спрос продолжал снижаться двузначными темпами. Экономическая активность ослабла и в декабре 2020 года из-за сокращения производства золота.

«В начале 2021-го глубина спада потребительского спроса начнет уменьшаться вследствие снятия ограничений на работу ряда предприятий в сфере услуг в конце 2020 года и снижения количества активных случаев COVID-19 в декабре — начале января. Тем не менее риски остаются повышенными. Начало устойчивого восстановления экономики мы ожидаем к концу 2021-го», — отметила Айгуль Бердигулова.

Эксперты подчеркивают, что масштабы падения потребительской активности уменьшились после стабилизации внутренней общественно-политической ситуации. В роли сдерживающих факторов выступили напряженная эпидемиологическая ситуация, снижение доходов населения и объемов потребительского кредитования. При этом падение экономической активности препятствует повышению ставки в условиях ускорения инфляции.

«Продолжающийся спад во всех секторах экономики и напряженная эпидемиологическая обстановка замедляют процесс восстановления деловой активности. С другой стороны, ускорение инфляции, преимущественно обусловленное ростом мировых и региональных цен на продовольствие, не позволяет смягчить денежно-кредитные условия. По нашей оценке, действие проинфляционных факторов будет исчерпано в первой половине 2021 года, что будет способствовать возврату динамики ИПЦ к целевому уровню», — заключила аналитик ЕАБР.