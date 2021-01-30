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Экономика

Соцфонд хочет покупать на пенсионные накопления золотые слитки

Социальный фонд хочет вкладывать средства накопительного пенсионного фонда в аффинированное золото. Соответствующий проект вынесен на общественно обсуждение.

По итогам 2020 года в Государственном накопительном пенсионном фонде аккумулированы 24 миллиарда 656,2 миллиона сомов. Из них 91,26 процента (22 миллиарда 501,1 миллиона сомов) размещены в государственных ценных бумагах, 6,15 процента (1 миллиард 516,2 миллиона сомов) — на депозитах в коммерческих банках.

«Социальный фонд предлагает инвестировать средства пенсионных накоплений в такой альтернативный инструмент, как аффинированное золото. Предлагается вложить в слитки 10 процентов от общих активов госнакопительного пенсионного фонда, или 2,4 миллиарда сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181754/
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