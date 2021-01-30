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Экономика

В Кыргызстане хотят регистрировать авто только после проверки выхлопной системы

В Кыргызстане хотят регистрировать машины только после проверки выхлопной системы на соответствие нормам безопасности и экологичности. Проект постановления вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики.

В ведомстве отмечают, что за последние десять лет показатели заболеваемости дыхательных путей растут. Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является автомобильный транспорт.

На 1 января 2020 года в стране зарегистрировано 1 миллион 78 тысяч 237 автомобилей.

Большая часть из них — подержанные. В КР насчитывается 934 тысячи 649 авто старше 15 лет, 101,2 тысячи — от 10 до 15 лет эксплуатации, 35 тысяч 37 — от 5 до 10 лет и только 7 тысяч 351 машина моложе пяти лет.

«Выбросы большинства автомобилей превышают допустимые нормы. Чтобы изменить ситуацию, предлагается проводить первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных в республику, только при подтверждении их соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств», — говорится в справке-обосновании к проекту.

При этом автомашина должна пройти испытания в аккредитованной лаборатории, включенной в Единый реестр аккредитованных органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза. Обязательным может стать и наличие протокола испытаний на содержание оксидов углерода (CO), углеводородов (HC), оксидов азота (NOx), дисперсных частиц (вредных веществ, содержащихся в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания и испарениях топлива транспортных средств) с фактическими результатами и нормативными значениями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181702/
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