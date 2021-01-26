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Экономика

Россия будет участвовать в инфраструктурных проектах в Кыргызстане

Россия готова участвовать в крупных инфраструктурных проектах в Кыргызстане. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с главой Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию Жылгалбеком Сагынбаевым.

Стороны обсудили действующие форматы взаимодействия, в том числе в рамках ЕАЭС, а также ключевые совместные проекты и инициативы. Представители России и Кыргызстана договорились в рамках рабочей группы о сотрудничеству в области промышленности разработать межведомственную дорожную карту, в которую войдут действующие и перспективные совместные проекты в сфере автомобилестроения, электротехники, легкой, фармацевтической промышленности, в области городской инфраструктуры.

Жыргалбек Сагынбаев, в свою очередь, выразил заинтересованность в организации на территории Кыргызстана производства вакцины от коронавируса «Спутник V».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181175/
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