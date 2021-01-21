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Экономика

Ипотечные кредиты в Кыргызстане хотят получить более 6 тысяч граждан

На сегодня на портале Госипотечной компании зарегистрировано более 6 тысяч заявлений граждан на получение льготного кредита для покупки жилья. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель правления ГИК Элмира Абжапарова.

По ее словам, граждане запрашивают кредиты на общую сумму в более чем 9 миллиардов сомов. Таких денег в бюджете сейчас нет. Поэтому ГИК работает с международными донорами, чтобы они помогли реализовать программу.

«За 2020 год мы смогли освоить 337 миллионов сомов в рамках линии Немецкого банка развития. Сейчас у нас реализуется первая линия финансирования на 10,5 миллиона евро. Всего же они выделяют на ипотечное кредитование около 1 миллиарда сомов. Мы надеялись освоить большую часть, но сказались ограничения и пандемия. В любом случае эта цифра неплохая. Банки активно в этом плане работают. Продукт хороший. Он направлен на ипотечное финансирование людей с низким уровнем дохода, проживающих в сельской местности, кроме городов Бишкека и Оша», — подчеркнула Элмира Абжапарова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/180697/
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