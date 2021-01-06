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Экономика

Нефтетрейдеры: Заявление Минэкономики о росте цен на ГСМ безосновательно

«Считаем заявление Министерства экономики о возможном росте цен в связи с введением Технического регламента безосновательным и некорректным», — заявили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

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В АНК отметили, что на территории страны на протяжении пяти лет, еще до вступления в силу технического регламента ЕАЭС, ведется реализация нефтепродуктов классов К-4 и К-5. При этом разница в цене ГСМ класса К-5 с неклассовым топливом составляет в среднем меньше 1 сома в расчете на 1 литр топлива.

«Обнародованное заявление не содержит четких расчетов и доказательств. Поэтому мы просим ведомство представить общественности расчеты, на основании которых сделаны выводы. Мы просим не вводить общественность в заблуждение и не создавать предпосылок для необоснованного роста цен на другие продукты», — заявляют в ассоциации.

«Более того, Министерство экономики противоречит своим заявлениям. Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что техрегламент по топливу вступил в законную силу с 12 августа 2019-го на территории республики в отношении импорта ГСМ. Почему тогда цена на ГСМ не выросла еще в 2019 году?» — задались вопросом нефтетрейдеры.

При этом АНК уже давно выступает за полный запрет импорта топлива классов К-2 и К-3. И в своих обращениях в Минэкономики просит определить круг лиц, которым будет предоставлена отсрочка, — это местные НПЗ, которым необходимо время на модернизацию.

«Учитывая социальный характер деятельности местных нефтеперерабатывающих заводов, Ассоциация нефтетрейдеров со своей стороны официально внесла на рассмотрение проект решения коллегии ЕЭК в обновленной редакции, в котором четко обозначено, что продление сроков ввода касается только местных НПЗ», — заключили в АНК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/179073/
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