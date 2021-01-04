17:55
USD 83.50
EUR 102.36
RUB 1.13
Экономика

В 2019 году освобождения по таможенным пошлинам составили 6,3 миллиарда сомов

В 2019 году общая сумма льгот и освобождений по таможенным платежам составила 6,3 миллиарда сомов. Такие данные приводит Счетная палата по итогам аудита деятельности Государственной таможенной службы.

Отмечается, что наибольшие освобождения предоставляются на импортируемые основные средства (29 процентов), лекарственные препараты (26,5 процента) и «Кумтору» (23,3 процента).

«Освобождение товаров от уплаты таможенных платежей в соответствии с законодательством и международными соглашениями является одним из факторов, влияющих на снижение объема поступлений таможенных платежей», — подчеркнули в Счетной палате.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/178808/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Главы таможни и Налоговой службы Кыргызстана рассказали, почему отстают от плана
В 2018 году таможня Кыргызстана планирует собрать 43,2 миллиарда сомов
В Кыргызстане отметили резкий рост импорта товаров из Китая
В мае таможня перевыполнила план по сбору платежей на 108,7 миллиона сомов
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;2&nbsp;января. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 2 января. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;31&nbsp;декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 декабря
Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за&nbsp;год Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;4&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 января
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
4 января, понедельник
17:47
Хранение машин с повышенным радиационным фоном обходится в 29,6 миллиона сомов Хранение машин с повышенным радиационным фоном обходитс...
17:29
В Бишкеке на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова появился светофор
17:26
Пожар в точке фастфуда. Четыре человека в крайне тяжелом состоянии
17:23
ОТРК восстановила запись дебатов кандидатов в президенты в YouTube от 30 декабря
17:18
В 2019 году освобождения по таможенным пошлинам составили 6,3 миллиарда сомов