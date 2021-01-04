В 2019 году освобождения по таможенным пошлинам составили 6,3 миллиарда сомов

В 2019 году общая сумма льгот и освобождений по таможенным платежам составила 6,3 миллиарда сомов. Такие данные приводит Счетная палата по итогам аудита деятельности Государственной таможенной службы.

Отмечается, что наибольшие освобождения предоставляются на импортируемые основные средства (29 процентов), лекарственные препараты (26,5 процента) и «Кумтору» (23,3 процента).

«Освобождение товаров от уплаты таможенных платежей в соответствии с законодательством и международными соглашениями является одним из факторов, влияющих на снижение объема поступлений таможенных платежей», — подчеркнули в Счетной палате.