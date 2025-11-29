Кыргызстан, Иран, Пакистан и Турция упрощают таможенные процедуры

На полях пятого заседания Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Стамбуле Кыргызстан, Иран, Пакистан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по стратегии облегчения торговли в рамках ОЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, документ направлен на упрощение таможенных процедур, улучшение обмена информацией и расширение цифровых решений.

«В мероприятии принял участие торговый представитель КР в Турции Чынгыз Эсенгул уулу, который представил приоритеты и предложения страны в части цифровизации торговой сферы, расширения электронного обмена данными, разработки единых таможенных стандартов и обновления соглашения ОЭС в соответствии с современными условиями», — говорится в сообщении.

Вместе с тем принято решение о создании технического комитета по переговорам по обновлению соглашения ОЭС и начале переговоров по его пересмотру в первом квартале 2026 года. Также утверждена новая дорожная карта, направленная на создание зоны свободной торговли в пространстве ОЭС.