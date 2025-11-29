18:27
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Экономика

Кыргызстан, Иран, Пакистан и Турция упрощают таможенные процедуры

Фото Минэкономики

На полях пятого заседания Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Стамбуле Кыргызстан, Иран, Пакистан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по стратегии облегчения торговли в рамках ОЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, документ направлен на упрощение таможенных процедур, улучшение обмена информацией и расширение цифровых решений.

«В мероприятии принял участие торговый представитель КР в Турции Чынгыз Эсенгул уулу, который представил приоритеты и предложения страны в части цифровизации торговой сферы, расширения электронного обмена данными, разработки единых таможенных стандартов и обновления соглашения ОЭС в соответствии с современными условиями», — говорится в сообщении.

Вместе с тем принято решение о создании технического комитета по переговорам по обновлению соглашения ОЭС и начале переговоров по его пересмотру в первом квартале 2026 года. Также утверждена новая дорожная карта, направленная на создание зоны свободной торговли в пространстве ОЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352754/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Таможенные споры остаются одной из самых сложных категорий дел — судья ВС КР
Таможенная служба Кыргызстана с начала года обеспечила сбор 88 миллиардов сомов
За первое полугодие таможенная служба собрала более 64 миллиардов сомов
С начала 2025 года ГТС собрала более 31 миллиарда сомов таможенных платежей
С начала года в Кыргызстане собрано более 31 миллиарда сомов таможенных платежей
В ЕАЭС упростят таможенное декларирование органов, тканей и крови
Поступление сборов за таможенное оформление в бюджет увеличилось в три раза
С начала 2024 года Таможенная служба КР увеличила сбор платежей в 306 раз
За июль в Кыргызстане собрано 10,2 миллиарда таможенных пошлин и платежей
Акылбек Жапаров похвалил таможенников: стали патриотами
Популярные новости
Рубль продолжает дорожать, евро и&nbsp;тенге дешевеют. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;ноября Рубль продолжает дорожать, евро и тенге дешевеют. Курс валют на 25 ноября
Рубль вновь подорожал, как и&nbsp;остальные валюты. Курс на&nbsp;26&nbsp;ноября Рубль вновь подорожал, как и остальные валюты. Курс на 26 ноября
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;ноября Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 27 ноября
Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
18:19
Рост прямых инвестиций в ЕАЭС составил 17 процентов Рост прямых инвестиций в ЕАЭС составил 17 процентов
18:05
Кыргызстан, Иран, Пакистан и Турция упрощают таможенные процедуры
17:47
В парке «Навои» города Ош снесли точки общепита
17:24
В Туркменистане узаконили майнинг и создание криптобирж
16:58
В Свердловскую область России доставили более 19 тонн яблок из Кыргызстана