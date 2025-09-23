14:24
Экономика

Таможенные споры остаются одной из самых сложных категорий дел — судья ВС КР

Таможенные споры остаются одной из самых сложных и значимых категорий дел для предпринимателей и физических лиц. Об этом заявила судья Верховного суда Кыргызстана, член национального Совета судей Турсунгул Чаргынова, выступая на XIII Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

По словам Турсунгул Чаргыновой, это связано с высокой степенью регламентации, множеством нормативных актов и постоянно меняющейся международной и национальной правовой средой.

Она также отметила, что таможенные споры традиционно относятся к числу наиболее сложных для правоприменения дел, поскольку они затрагивают интересы государства в обеспечении соблюдения таможенного законодательства и интересы бизнеса, стремящегося к упрощению процедур и защите своих прав.

Основные причины таможенных споров — ошибки в оформлении документов, недостаточное или неправильное подтверждение таможенной стоимости, а также правильная классификация товаров.

Судебные инстанции все чаще призваны решать сложные вопросы, связанные с применением автоматизированных систем и интерпретацией межгосударственных норм в национальном контексте, добавила Турсунгул Чаргынова.

«Важным шагом стала ускоренная процедура возврата излишне уплаченных платежей — теперь этот процесс должен занимать не более 30 дней. Это новшество способствует улучшению финансового положения участников внешнеэкономической деятельности и снижает административные барьеры. Наконец, значительно ужесточен контроль за недостоверным декларированием. Это означает, что суды теперь все чаще сталкиваются с делами, где предметом спора становятся именно правильность классификации товаров и полнота декларируемых данных», — пояснила она, добавив, что с 1 августа 2025 года Таможенная служба КР приступила к вводу в промышленную эксплуатацию компонентов национальной цифровой платформы «Смарт бажы».
