Экономика

Таможенная служба Кыргызстана с начала года обеспечила сбор 88 миллиардов сомов

Таможенная служба Кыргызстана собрала с начала года сборов на 88 миллиардов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, при установленном плане размером 86 миллиардов сомов фактически собрано на 2 миллиарда сомов больше (102,4 процента). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем поступлений вырос на 7,7 миллиарда сомов. Темп роста составил 109,6 процента.

В ГТС отметили, что ключевым фактором роста стало внедрение цифровых технологий. Это позволило повысить качество администрирования, стандартизировать и оптимизировать внутренние процессы, а также обеспечить своевременное выполнение задач.
