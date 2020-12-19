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Экономика

Россия выделит Кыргызстану 623,4 миллиона рублей на маркировку товаров

Россия выделит Кыргызстану в 2021-2022 годах до 623,4 миллиона рублей на создание системы маркировки товаров. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованном на сайте кабмина.

«Выделить Минпромторгу России на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по оказанию Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской республике, бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 623 миллионов 402 тысяч рублей», — говорится в распоряжении.

Напомним, ранее о введении Россией с 1 января 2021 года маркировки товаров легкой промышленности заявил представитель ГНС Бакыт Акматов. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177289/
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