11:14
USD 84.80
EUR 102.84
RUB 1.15
Экономика

Кыргызстан и Узбекистан до 25 декабря рассмотрят совместные инвестпроекты

До 25 декабря 2020 года рассмотрят комплекс вопросов по реализации совместных инвестиционных проектов Кыргызстана и Узбекистана. Об этом договорились на встрече и. о. премьер-министра КР Артем Новиков и заместитель пемьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков.

В ближайшие две недели также обсудят проекты промышленной кооперации с определением конкретных мероприятий, направлений и условий совместного взаимодействия. Кроме того, стороны обсудили весь спектр торгово-экономического сотрудничества двух стран.

«Рассмотрены вопросы развития транспортной отрасли, включая международные перевозки, для расширения географии экспорта стран и их выхода на новые рынки. Стороны обсудили развитие совместной торгово-логистической и оптово-распределительной инфраструктуры. В рамках ранее подписанного соглашения о финансовом сотрудничестве решено создать Кыргызско-Узбекский инвестиционный фонд с уставным капиталом в $50 миллионов и рабочую группу по взаимодействию в таможенной сфере. Достигнута договоренность о подписании дорожной карты по расширению и углублению двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176026/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Узбекистан обсуждают приграничные вопросы
На открытии аэропорта в Исфане Артем Новиков выступил на кыргызском языке
Сгоревшая школа в Баткенской области. Деньги на ремонт выделит правительство
И. о. премьер-министра знает, как побороть коррупцию на таможне
Председателю Государственной налоговой службы Кабылу Абдалиеву объявили выговор
Правительство просит доноров помочь с кредитами для бизнеса
Падение экономики на 7,4 процента. В правительстве обсудили меры стабилизации
Правительство Кыргызстана надеется на помощь ООН на выборах президента
Кабмин будет держать на контроле вопрос ценообразования в сахарной отрасли
Артем Новиков раскритиковал работу налоговой на КПП «Чалдовар»
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;5&nbsp;декабря. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 5 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
Тенгиз Болтурук назначен членом совета директоров Centerra Gold Inc. Тенгиз Болтурук назначен членом совета директоров Centerra Gold Inc.
Международные резервы Кыргызстана продолжают снижаться Международные резервы Кыргызстана продолжают снижаться
Списание процентов по&nbsp;кредитам. В&nbsp;Минфине объяснили, кто и&nbsp;почему получит помощь Списание процентов по кредитам. В Минфине объяснили, кто и почему получит помощь
Бизнес
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
9 декабря, среда
11:13
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 494 человека В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоров...
11:12
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
11:10
В КР выявили 322 случая заражения COVID-19 и пневмонией. Всего — 76 012
11:06
За убийство таксиста из Кыргызстана жителя Москвы приговорили к 11 годам
10:55
Парламент принял законопроект о референдуме в первом чтении