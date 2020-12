Открыт счет для перечисления средств на погашение внешнего долга

Открыт счет для аккумулирования средств, поступающих на добровольной основе, на погашение внешнего долга. Об этом сообщает Министерство финансов.

Счет для аккумулирования денег открыт в связи с поступающими обращениями от физических и юридических лиц, желающих помочь правительству погасить внешний долг.

Для перечисления средств в национальной валюте (в сомах) нужно направлять деньги на лицевой счет Министерства финансов (средства, поступающие в доход бюджета) — 4401001103000253.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в иностранной валюте (в долларах США) через мультивалютный счет для последующего зачисления на счет Министерства финансов по реквизитам:

Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of New York , New York , USA

Swift: FRNYUS33

Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic

Swift: Nbkikg22

Correspondent account number: 0210-8671-5

Beneficiary: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic

Beneficiary account: № 1013350100590106

«Для зачисления денежных средств необходимо использовать код платежа (элемента) «14511900 — Прочие неналоговые доходы». Все деньги, зачисленные на счет, в дальнейшем будут аккумулироваться и использоваться исключительно на погашение внешнего долга на основании решений правительства. Для обеспечения открытости и прозрачности процесса информация об объемах поступления и использования средств будет размещаться на официальном сайте Министерства финансов КР», — рассказали в Минфине.

По данным Министерства финансов, на 30 сентября государственный долг (внешний плюс внутренний) составил $4 миллиарда 826,46 миллиона (384 миллиарда 186,08 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 171,13 миллиона (332 миллиарда 22,03 миллиона сомов) — внешний, а $655,33 миллиона (52 миллиарда 164,04 миллиона сомов) — внутренний.

Напомним, что большинство читателей 24.kg не готовы отдавать свои кровные на погашение внешнего долга. Об этом свидетельствуют результаты проведенного редакцией опроса.

Только 15 процентов респондентов в какой-то мере поддержали инициативу об открытии спецсчета для добровольного сбора денег от народа на выплату внешнего долга. При этом три пятых из них особо оговорили, что сама идея им нравится, но финансовой возможности в ней поучаствовать у них нет. Число же тех, кто уже перечислил деньги на счет, стремится к нулю. Таких всего 13 человек — меньше четверти процента читателей, принявших участие в голосовании.