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Экономика

Налоговый кодекс в очередной раз перепишут. Артем Новиков объяснил почему

Главной задачей на сегодня является кардинальное изменение подходов в экономической жизни страны. Об этом и. о. премьер-министра Артем Новиков заявил на первом заседании совета по экономическим реформам при правительстве.

«Мы больше не можем позволить себе развиваться экстенсивным путем. Нужно формировать пути интенсивного развития. Не нужно бояться изменений, нужно идти в ногу со временем. Сегодня государственную систему воспринимают не как инструмент поддержки, а как систему барьеров и препятствий. Нужно изменить образ государственной власти, отказаться от излишних функций, искоренить бюрократическую волокиту и обеспечить равную конкурентную среду для бизнеса. Ближайшие годы во главе угла должна стать работа по обеспечению занятости населения», — сказал Артем Новиков.

Он отметил первоочередные меры и направления реформ для последующего законодательного продвижения. Это взаимодействие бизнеса с правоохранительными (судебными) и проверяющими органами, реформирование фискальной системы, реформа энергетики и развитие строительной отрасли.

«Анализ Налогового кодекса показал нестабильность и несистемность вносимых изменений и дополнений, наличие нареканий со стороны налогоплательщиков. Пришло время разработать и принять новый Налоговый кодекс. Новая редакция должна отменить старые подходы и методы администрирования налогов, он должен стать законом прямого действия, простым в применении и понятным для налогоплательщика. Нужно объединить в одном документе все налоги для бизнеса и социальные отчисления. Поэтому созданной межведомственной рабочей группе необходимо подготовить новую редакцию кодекса и пакет соответствующих нормативно-правовых актов, обсудив данный пакет с бизнес-сообществом, провести его общественное обсуждение и внести на рассмотрение в совет по экономической реформе», — подчеркнул Артем Новиков.

Чиновники также отметили важнейшую роль местных органов власти.

«Важно понимать, что успешное развитие местного самоуправления, местного предпринимательства является важным фактором создания рабочих мест, увеличения доходов населения, развития инфраструктуры. Ни один инвестор сегодня не может получить землю для реализации инвестпроекта. Нет коммуникаций, не предоставляются разрешительные документы. В этих условиях мы не можем говорить о развитии инвестиционного потенциала. Учитывая вышесказанное, мы должны предложить разработать стимулирующие механизмы поддержки бизнеса, развитие соответствующей инфраструктуры поддержки, формирование предложений и рекомендаций по месторасположению и профилю предприятий, оказание содействия в кооперации крупных предприятий с малыми и другие», — сказал и. о. премьер-министра.

Артем Новиков отметил, что предприниматели, экспертное сообщество должны принять активное участие в разработке важных для развития страны решений поступательного развития экономики, ее инновационного реформирования. А правительство в свою очередь намерено максимально поддерживать живой и ориентированный на конкретные результаты диалог с предпринимателями и экспертным сообществом.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/173295/
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