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Экономика
Сюжет: COVID-19

Центральноазиатский торговый форум из-за COVID-19 проходит в режиме онлайн

Агентство США по международному развитию (USAID) открыло 10-й ежегодный Центральноазиатский торговый форум — мероприятие по развитию региональной торговли. Об этом говорится в сообщении посольства США в Кыргызстане.

Уточняется, что доклады представят 100 спикеров. В форуме запланировано участие  4 тысяч представителей 39 стран, включая Афганистан, Великобританию, Германию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, ОАЭ, Россию, США, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Украину и Узбекистан.

Тема форума «Центральная Азия — развитие и процветание» посвящена изучению новых тенденций и реакции рынка в регионе во время экономического восстановления после COVID-19.

За виртуальным мероприятием можно следить на онлайн-платформах Zoom, Facebook Live и YouTube. Торговый форум объединил международных и местных экспертов, новаторов и бизнесменов для расширения связей, которые играют значимую роль в развитии торговли в Центральной Азии.

Участники подключились к интерактивным онлайн-сессиям и участвовали в дискуссиях на темы адаптации региональных поставок в условиях пандемии COVID-19, восстановления туризма в Центральной Азии, развития регионального рынка электроэнергии, обсуждения проблем и возможностей регионального рынка онлайн-торговли, построения государственно-частного партнерства, регионального женского предпринимательства и так далее.

Кроме того, во время форума состоялись онлайн-переговоры более 20 производителей плодоовощной продукции из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с потенциальными партнерами по всему региону и за его пределами в рамках виртуального ритейл форума World of Trade.

За последнее десятилетие торговый форум объединил более 5 тысяч представителей государственного и частного секторов из более 30 стран с целью узнать о новых тенденциях, обмена идеями, расширения контактов и ведения бизнеса. За последнее десятилетие товарооборот между странами Центральной Азии увеличился более чем вдвое и составил около $6 миллиардов в год.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/173183/
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