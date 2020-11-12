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Экономика

Цифра дня. 1 миллион кредитов насчитывает кредитный портфель КР

На 1 октября 2020 года кредитный портфель коммерческих банков, финансово-кредитных и микрофинансовых организаций составлял 1 миллион 10 тысяч кредитов. Такие данные содержатся в справке-обосновании к постановлению о списании процентов по кредитам кыргызстанцев.

Отмечается, что активы банковской системы составили 280,8 миллиарда сомов. Из них кредитный портфель составил 158,7 миллиарда сомов, что соответствует более 508 тысячам кредитов. Активы небанковских финансово-кредитных организаций по состоянию на 1 октября 2020 года (без учета специализированной финансово-кредитной организации и микрофинансовых организаций, осуществляющих оптовое кредитование) составили 26,6 миллиарда сомов. В том числе кредитный портфель оценивается в 22,2 миллиарда сомов, или более 502 тысяч кредитов.

Напомним, что кабмин собирается заплатить проценты по 673 тысячам кредитов на 1,2 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172803/
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