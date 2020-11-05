15:51
USD 83.88
EUR 97.87
RUB 1.05
Экономика

Centerra Gold объявила о выплате квартальных дивидендов

Совет директоров Centerra Gold Inc. утвердил выплату квартальных дивидендов в размере 0,05 канадских доллара за обыкновенную акцию на общую сумму 14,8 миллиона канадских долларов (около $11,3 миллиона). Об этом говорится в заявлении компании.

Квартальные дивиденды выплатят 4 декабря 2020-го всем акционерам, зарегистрированным на 20 ноября этого года. Дивиденды подлежат обложению подоходным налогом Канады.

«Centerra внимательно следит за развитием ситуации, связанной с COVID-19 и политическими событиями в Кыргызстане, пытаясь оценить их последствия для деятельности предприятия. Oценивая перспективы развития нынешней ситуации, помимо всех прочих факторов, которые учитываются советом директоров при начислении дивидендов, потребуется тщательно проанализировать и то, какие последствия данные события могут иметь для программы распределения дивидендов и в какой степени. В соответствии с дивидендной политикой сроки выплаты и размеры дивидендов определяются советом директоров и зависят, кроме всего прочего, и от результатов производственной деятельности компании, денежных потоков и финансовых условий, текущих и прогнозируемых потребностей в капитале и от общей деловой конъюнктуры», — говорится в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172069/
просмотров: 837
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
Tengiz Bolturuk to become representative of Kyrgyzstan in Centerra Gold Inc.
Тенгиз Болтурук станет представителем Кыргызстана в Centerra Gold Inc.
Садыр Жапаров отказался от намерения национализировать «Кумтор»
Рудник «Кумтор» работает в штатном режиме
Офис «Кумтора» взят под контроль дружинниками
«Кумтор» продолжает помогать. Компания перечислила Минздраву $1 миллион
Более 10 тонн золота добыли на «Кумторе» в первом полугодии 2020 года
Сотрудники «Кумтор Голд Компани» продолжают помогать региону
«Кумтор Голд Компани» передаст в медучреждения 90 кислородных концентраторов
Популярные новости
Садыра Жапарова призывают прекратить узаконенное воровство в&nbsp;энергоотрасли Садыра Жапарова призывают прекратить узаконенное воровство в энергоотрасли
В&nbsp;Кыргызстане закрывается филиал Национального банка Пакистана В Кыргызстане закрывается филиал Национального банка Пакистана
Обратный тренд. Доллар немного подешевел Обратный тренд. Доллар немного подешевел
Доллар в&nbsp;Кыргызстане превысил отметку в&nbsp;84&nbsp;сома Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 84 сома
Бизнес
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
5 ноября, четверг
15:47
Алымбека Абдылдаева назначили директором МП «Бишкексвет» Алымбека Абдылдаева назначили директором МП «Бишкексвет...
15:37
В Бишкеке пожар на улице Ясенской полностью потушили
15:19
Выборы президента. ЦИК зарегистрировала семь общественных наблюдателей
15:14
Кубанычбек Жумалиев подает в суд на главу ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева
15:12
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 70-летний Акпаралы Акматалиев