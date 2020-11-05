Centerra Gold объявила о выплате квартальных дивидендов

Совет директоров Centerra Gold Inc. утвердил выплату квартальных дивидендов в размере 0,05 канадских доллара за обыкновенную акцию на общую сумму 14,8 миллиона канадских долларов (около $11,3 миллиона). Об этом говорится в заявлении компании.

Квартальные дивиденды выплатят 4 декабря 2020-го всем акционерам, зарегистрированным на 20 ноября этого года. Дивиденды подлежат обложению подоходным налогом Канады.

«Centerra внимательно следит за развитием ситуации, связанной с COVID-19 и политическими событиями в Кыргызстане, пытаясь оценить их последствия для деятельности предприятия. Oценивая перспективы развития нынешней ситуации, помимо всех прочих факторов, которые учитываются советом директоров при начислении дивидендов, потребуется тщательно проанализировать и то, какие последствия данные события могут иметь для программы распределения дивидендов и в какой степени. В соответствии с дивидендной политикой сроки выплаты и размеры дивидендов определяются советом директоров и зависят, кроме всего прочего, и от результатов производственной деятельности компании, денежных потоков и финансовых условий, текущих и прогнозируемых потребностей в капитале и от общей деловой конъюнктуры», — говорится в заявлении.