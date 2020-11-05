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Экономика

Как восстановить привлекательность Кыргызстана для инвесторов? Четыре совета

На вопрос, что надо сделать Кыргызстану для восстановления инвестиционной привлекательности после октябрьских событий 2020 года, ответила доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

По мнению эксперта, первое, от чего Кыргызстану следует отказаться, — от идеи национализации предприятий. Вместо этого профессор советует властям республики «начинать реализовывать программы созидания».

Надо формировать пакет предложений по проектам, которые могут заинтересовать инвесторов. Интересных не с точки зрения нужд Кыргызстана, а с точки зрения вложения капиталов и отдачи.

Аза Мигранян

«Здесь речь о сроках окупаемости и доходности проектов. При этом страна так или иначе должна входить в систему производственной кооперации потому, что только торговые связи не помогут решить эту проблему», — пояснила Аза Мигранян.

Третья рекомендация — «объявление для иностранных инвесторов, у которых есть действующее соглашение, что они могут продолжить работу в стране и правительство гарантирует им полный преференциальный режим или хотя бы режим наибольшего благоприятствования».

«Может быть, стоит объявить, что предприниматели, вне зависимости от страны происхождения, которые понесли потери, могут рассчитывать на компенсацию. Может быть, в виде «налоговых каникул», — говорит Аза Мигранян.

Четвертый совет эксперта — «расширение сотрудничества Кыргызстана с основными партнерами, в первую очередь в ЕАЭС».

«Это должны быть не просто декларации, а готовые предложения, проекты и программы. Такие шаги позволят новому руководству Кыргызстана укрепить свой имидж и завоевать доверие внешних наблюдателей», — считает Аза Мигранян.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171921/
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