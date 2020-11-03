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Экономика

В октябре собрано 7,5 миллиарда сомов налогов и платежей

В октябре 2020 года собрано 7 миллиардов 590,9 миллиона сомов налогов и платежей. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Отмечается, что установленный план перевыполнен на 23,4 процента. Сверх плана собрали 1 миллиард 440 миллионов сомов. По сравнению с прошлым годом поступление налогов выросло на 839,5 миллиона сомов.

Всего с начала года собрано 62 миллиарда 646,1 миллиона сомов налогов и платежей.

«За счет перевыполнения плана по налогам за последние пять месяцев 2020 года Налоговая служба добилась сокращения отставания от плана на 5,7 миллиарда сомов. Недобор возник из-за ограничительных мер по противодействию пандемии коронавируса. Так, в марте, апреле и мае текущего года выпадения по налогам составляли 6,4 миллиарда сомов», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171799/
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