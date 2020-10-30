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Экономика

Нацбанк запустил первый специальный регулятивный режим

Постановлением комитета по платежной системе Национального банка для ОсОО «Микрокредитная компания «М Булак» создан специальный регулятивный режим. Об этом сообщается на сайте банка.

Компания будет тестировать выпуск предвыпущенных ограниченно функциональных кредитных карт национальной платежной системы «Элкарт» для выдачи займов в безналичной форме и эквайринг карт «Элкарт» через POS-терминалы/QR-коды. В том числе они смогут заключать договоры с торгово-сервисными предприятиями по установке POS-терминалов/использованию QR-кодов и приему карт «Элкарт» в качестве средства платежа за реализуемые товары, работы и услуги, а также по обеспечению расчетов с торгово-сервисными предприятиями в рамках договоров с коммерческими банками и/или операторами систем расчетов электронными деньгами.

Специальный регулятивный режим будет действовать со 2 ноября 2020 года по 29 октября 2021-го.

Участниками специального регулятивного режима являются ОсОО «Микрокредитная компания «М Булак»  и ЗАО «Межбанковский процессинговый центр».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171456/
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