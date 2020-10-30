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Экономика

Из-за коронавируса доходы швейников снизились на 3,8 миллиарда сомов

По итогам девяти месяцев 2020 года объем производства продукции легкой промышленности составил 4,6 миллиарда сомов, уменьшившись по сравнению с 2019-м на 3,8 миллиарда сомов. Такие данные приводит Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования.

Объемы экспорта швейной продукции уменьшились на 37 процентов. Если за восемь месяцев 2019 года экспортировали швейной продукции на $67,3 миллиона, то в 2020-м — $42,5 миллиона. Это на $24,8 миллиона сомов меньше прошлогоднего показателя.

«Представители легкой промышленности в ускоренном порядке с конца марта перешли на выпуск средств индивидуальной защиты и практически обеспечили потребности населения и медицинских работников в СИЗ. Сегодня дефицита медицинских масок нет», — отметили в госкомитете.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171307/
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