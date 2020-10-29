О проблемах швейного сектора рассказали в Агентстве по привлечению инвестиций

В швейной отрасли на сегодня есть проблемы с поставками сырья, 80 процентов которого привозилось из Китая. Об этом сегодня на встрече с работниками отрасли сообщил представитель Агентства по привлечению и защите инвестиций Нурлан Арипов.

По его словам, у швейников были большие сложности с контрактами. Даже те, кто уже заключили контракты, получили проблемы из-за изменения курса доллара.

«Сейчас все идет не в пользу швейного сектора. Сейчас прорабатываются вопросы по пересмотру плана по легкой промышленности. Мы договариваемся с МИД по вопросу продвижения экспорта легкой промышленности. В этот сектор по сравнению с другими секторами сложнее привлекать заказчиков и покупателей. Ситуация на данный момент нелегкая, но мы недавно связывались с Россией и планируем провести встречи В2В», — отметил Нурлан Арипов.